19 Aralık 2023, Salı
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 18 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor? Asgari ücrette kimin aklında ne var? Çalışanın en düşük ücreti ne olacak? Emeklilerin yeni maaşı ne olacak? 2024’te ekonomide neler olacak? Kiralarda ve konutta düşüş ne zaman? Yüksek fiyatlara nasıl “dur” denecek?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…