Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Sığınmacılar ne zaman geri dönecek?

A Haber’de pazartesi ve çarşamba günleri ekranlara gelen ve gündemi enine boyuna yorumlayan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta gündeme ilişkin çok sayıda konu ele alındı. Programda, AK Parti'nin son anketlerdeki oy oranı yüzde kaç? Sığınmacılar ne zaman geri dönecek? Sığınmacı tartışması nereye gidiyor? İmamoğlu'nun restinin arkasında ne var? gibi sorular değerlendirildi. Önemli sorulara yanıt aranan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un 09 Mayıs 2022 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz.