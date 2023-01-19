18 Mayıs 2024, Cumartesi
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Seçim tarihinin açıklanmasının ardından süreç nasıl işleyecek?
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta gündem ve ekonomide yer alan konular ele alındı. Programda "Seçim tarihinin açıklanmasının ardından süreç nasıl işleyecek? 6'lı masa seçmene ne vaad ediyor?" sorularına yanıt arandı. İşte 18 Ocak 2023 tarihli programın tamamı…
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta gündem ve ekonomide yer alan konular ele alındı. Programda "Seçim tarihinin açıklanmasının ardından süreç nasıl işleyecek? 6'lı masa seçmene ne vaad ediyor?" sorularına yanıt arandı. İşte 18 Ocak 2023 tarihli programın tamamı…