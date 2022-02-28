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Videolar Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Rusya - Ukrayna savaşı: Masada müzakere! Sahada savaş

Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Rusya - Ukrayna savaşı: Masada müzakere! Sahada savaş

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Giriş: 28.02.2022 23:34
A Haber’de pazartesi ve çarşamba günleri ekranlara gelen ve gündemi enine boyuna yorumlayan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta Rusya’nın Ukrayna toprakların başlattığı işgal ve savaş ele alındı. Bugün Rusya ve Ukrayna heyetleri Belarus sınırında müzakere gerçekleştirdi ve 6 saat süren toplantı sonrası heyetler ülkelerine döndü. Peki, müzakereler savaşı durdurmaya yetecek mi? Putin’in gerçek amacı ne? Ne zamana kadar savaş sürer? Hangi ülke Rusya’ya karşı nasıl pozisyon takındı? Önemli sorulara yanıt aranan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un 28 Şubat 2022 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz…
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