Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Rusya Ukrayna krizinde son durum ne?

A Haber’de pazartesi ve çarşamba günleri ekranlara gelen ve gündemi enine boyuna yorumlayan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta Rusya’nın Ukrayna toprakların başlattığı işgal ve savaş ele alındı. Peki, Rusya Ukrayna krizinde son durum ne? Kiev en zor geceye mi hazırlanıyor? Cephe hatlarında neler oluyor? Ukrayna için en kötü senaryo ne? Önemli sorulara yanıt aranan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un 08 Mart 2022 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz…