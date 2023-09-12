02 Temmuz 2024, Salı
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Putin’in beyni Dugin’in kızını kim öldürdü?
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, “Putin’in beyni Dugin’in kızını kim öldürdü?, Dugin’in kızına suikast istihvarat işi mi?, Atlantik-Avrasya Savaşı mı, Fitili kim ateşledi?, Suikastlar dönemi mi başlıyor?, 6’lı masada ‘eşgal çıkmazı mı?, 6’lı masada strateji var mı yok mu?” meseleleri ele alındı. İşte 22 Ağustos 2022 Pazartesi günkü Melih Altınok ile Sebep Sonuç'un tamamı...