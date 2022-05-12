Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Doç. Dr. Yusuf Dinç'ten önemli açıklamalar

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, Başkan Erdoğan’ın konut müjdesi ve sonrasında emlak fırsatçılarının fahiş zam meselesini Doç. Dr. Yusuf Dinç, yorumladı. Prof. Dr. İlber Ortaylı ise programın 2. bölümünde; Suriye iç savaşı, zorunlu göç, tarihte göçler ve sığınmacılar konuları ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundular. 11 Mayıs 2022 tarihli programın tamamını ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.

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