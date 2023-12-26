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Videolar Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Melih Altınok ile Sebep Sonuç - PKK’yı ‘süpürme harekatı’ başlar mı? - 25.12.2023

Melih Altınok ile Sebep Sonuç - PKK’yı ‘süpürme harekatı’ başlar mı? - 25.12.2023 - 25.12.2023

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Giriş: 26.12.2023 00:15
Güncelleme:26.12.2023 00:24
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 25 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Irak’ta PKK varlığı nasıl temizlenecek? PKK’yı ‘süpürme harekatı’ başlar mı? Terör saldırısının arkasında kim var? Terör saldırısının provası tatbikat mıydı? PKK-İsrail’i destekleyen ABD’nin hedefi ne? Suriye’ye beşinci harekat yakın mı? Sınır ötesi operasyon ne zaman?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
PKK’yı ‘süpürme harekatı’ başlar mı? - 25.12.2023
PKK’yı ‘süpürme harekatı’ başlar mı? - 25.12.2023
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