A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 25 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Irak’ta PKK varlığı nasıl temizlenecek? PKK’yı ‘süpürme harekatı’ başlar mı? Terör saldırısının arkasında kim var? Terör saldırısının provası tatbikat mıydı? PKK-İsrail’i destekleyen ABD’nin hedefi ne? Suriye’ye beşinci harekat yakın mı? Sınır ötesi operasyon ne zaman?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…