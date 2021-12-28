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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Pitbull nasıl yetiştirilmeli?

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Giriş: 28.12.2021 00:41
Güncelleme:28.12.2021 00:42
A Haber'de Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen ile "Sebep Sonuç" programında ekonomi ve gündeme dair kritik meseleler ele alındı.Türkiye'nin dövize karşı hamleleri sonrası yaşananların ele alındığı programda; Elitaş kripto para uzmanları ile ne görüşecek? Meclis'ten kripto para için ne karar çkar? Kademeli elektrik ve doğalgaz faturası sistemi nasıl olacak? Pitbull nasıl yetiştirilmeli?  sorularına yanıt arandı. 27 Aralık 2021 - (Pazartesi) tarihli programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...
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