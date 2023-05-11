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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Pazar günü yapılacak seçimin kazananı kim olacak?

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Giriş: 11.05.2023 01:46
A Haber’de 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişimler ele alındı. Programda; “Pazar günü yapılacak seçimin kazananı kim olacak? Seçim öncesi bakanlık kavgası mı? ” sorularına yanıt arandı…
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