Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Öğretmen ataması olacak mı?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuk oldu. Programda; “Eğitim sistemi nasıl olacak, neler değişecek? “Öğretmenler nasıl eğitiliyor? Öğretmen ataması olacak mı? “Türkiye 3’lü zirveden istediğini aldı mı? Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı mı? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…