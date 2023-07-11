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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Öğretmen ataması olacak mı?

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Giriş: 11.07.2023 01:49
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuk oldu. Programda; “Eğitim sistemi nasıl olacak, neler değişecek? “Öğretmenler nasıl eğitiliyor? Öğretmen ataması olacak mı? “Türkiye 3’lü zirveden istediğini aldı mı? Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı mı? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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