Melih Altınok ile Sebep Sonuç – Oğan’ın kararı 2. turu nasıl etkileyecek?

A Haber’de 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişmeler ele alındı. Programda; “Oğan’ın kararı 2. Turu nasıl etkileyecek? “Linç kampanyası” yeni siyasi strateji mi? Muhalefetin kendinden olmayanlara karşı tavrı neden sertleşiyor? Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. Turunda nasıl bir sonuç ortaya çıkacak?” sorularına yanıt arandı….