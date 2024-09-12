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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Narin cinayetinin fail-failleri kim?

Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Narin cinayetinin fail-failleri kim?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 02:03
Güncelleme:12.09.2024 02:06
A Haber’de 11 Eylül tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “İtirafçının eşi A Haber’de konuştu! Narin’in ablası nasıl öldü? Türkiye gerçekleri A Haber'den öğreniyor! Narin cinayeti bu gece aydınlanacak mı? 'Sessiz köy' bu gece neden hareketli? Güran ailesi ile itirafçı arasında restleşme! Narin'in ablası nasıl öldü? Narin'in ölen ablası gerçeği! Diyarbakır-Antalya hattında sır görüşmeler! Narin cinayetinin fail-failleri kim? Narin saat kaçta öldürüldü? 267 kişi ifadelerinde ne söyledi?” sorularına yanıt arandı.
Narin cinayetinin fail-failleri kim?
Narin cinayetinin fail-failleri kim?
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