Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Narin cinayetinin fail-failleri kim?

A Haber’de 11 Eylül tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; “İtirafçının eşi A Haber’de konuştu! Narin’in ablası nasıl öldü? Türkiye gerçekleri A Haber'den öğreniyor! Narin cinayeti bu gece aydınlanacak mı? 'Sessiz köy' bu gece neden hareketli? Güran ailesi ile itirafçı arasında restleşme! Narin'in ablası nasıl öldü? Narin'in ölen ablası gerçeği! Diyarbakır-Antalya hattında sır görüşmeler! Narin cinayetinin fail-failleri kim? Narin saat kaçta öldürüldü? 267 kişi ifadelerinde ne söyledi?” sorularına yanıt arandı.