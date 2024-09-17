Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Narin cinayetinde çember daralıyor mu?

A Haber’de 16 Eylül tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; "Narin cinayetindeki yeni gelişmeler ne? Cinayet kararını aile meclisi mi aldı? Amca Salim Güran katil mi, azmettirici mi? Narin'in ölüm saattinde kim, neredeydi? Narin cinayetinde çember daralıyor mu? 'Cinayet şeması' neyi anlatıyor? 25 dakikanın sırrı çözülecek mi? Sahte ihbarlarla nasıl hedef saptırıldı? Cinayetin sır perdesi aralanıyor mu? O deliller nasıl karartıldı? Aile toplantısında neyin kararı alındı? Yenge cinayetin kara kutusu mu? Yenge gerçekleri söylerse düğüm çözülecek mi? Cinayette o sır dakikalar çözülüyor mu? Tavşantepe köyünde neler konuşuluyor?" sorularına yanıt arandı.