16 Haziran 2024, Pazar
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Mustafa Sarıgül
A Haber'de Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen ile "Sebep Sonuç" programında ekonomi ve gündeme dair kritik meseleler ele alındı. Programda Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül önemli açıklamalarda bulundu. 24 Ocak 2022 - (Pazartesi) tarihli programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...