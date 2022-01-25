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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Mustafa Sarıgül

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Giriş: 25.01.2022 03:46
A Haber'de Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen ile "Sebep Sonuç" programında ekonomi ve gündeme dair kritik meseleler ele alındı. Programda Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül önemli açıklamalarda bulundu. 24 Ocak 2022 - (Pazartesi) tarihli programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...
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