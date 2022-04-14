29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Muhalefette 2023 adayı kim olacak?
A Haber’de pazartesi ve çarşamba günleri ekranlara gelen ve gündemi enine boyuna yorumlayan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta gündeme ilişkin çok sayıda konu ele alındı. Peki, Ağrı'daki sahur etkinliği neden polemik konusu oldu? Muhalefette 2023 adayı kim olacak? Altılı masada neler oluyor? Konut fiyatlarında faiz etkisi mi? Önemli sorulara yanıt aranan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un 13 Nisan 2022 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz.