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Videolar Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Melih Altınok ile Sebep Sonuç - MOSSAD’ın Türkiye’de suikast planı mı var?

Melih Altınok ile Sebep Sonuç - MOSSAD’ın Türkiye’de suikast planı mı var?

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Giriş: 05.12.2023 00:13
Güncelleme:14.12.2023 09:01
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 4 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “İYİ Parti neden CHP’ye hayır dedi? İYİ Parti tek başına ne yapabilir? Büyükşehirlerde kim kiminle ittifak yapacak? İYİ Parti yeniden ortak aday der mi? MOSSAD’ın Türkiye’de suikast planı mı var? Savaş alanı genişliyor mu? ABD ve İsrail Yemen’i bombalar mı? 2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı… "Melih Altınok ile Sebep Sonuç - MOSSAD'ın Türkiye'de suikast planı mı var?" haberi için lütfen tıklayın...
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