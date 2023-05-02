24 Mayıs 2024, Cuma
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | MİT’in DEAŞ operasyonunun perde arkasında ne var?
Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi sürecinde yaşananlar ele alındı. Programda “Seçime 12 gün kala adayların ve ittifakların hamleleri ne olacak?, Seçmene hangi mesajlar verilecek?, MİT’in DEAŞ operasyonunun perde arkasında ne var?” sorusuna yanıt arandı. İşte 1 Mayıs2023 Pazartesi günü yayınlanan programın tamamı…