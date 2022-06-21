Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Metin Feyzioğlu A Haber'de

A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda Avrupa'da enerji krizi neden tırmanışta? Yeni asgari ücret ne olur? Doğal gaz faturaları ne kadar düşecek? SİHA'lar neden muhalefetin hedefinde sorularına yanıt arandı. Öte yandan Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da programda önemli konulara ilişkin yorumlarda bulundu. 8 Haziran 2022 tarihli programın tamamı...