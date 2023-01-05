06 Mayıs 2024, Pazartesi
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Memur ve emekliye yüzde 30'luk zammın yankıları
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta gündem ve ekonomide yer alan konular ele alındı. Programda İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu soruları yanıtladı. Diğer yandan ekonomi meselesi ele alındı. Memur ve emekliye yapılan yüzde 30’luk zammın kritiği yapıldı. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tarihin en büyük konut kampanyası olan orta gelirliye konut kampanyasının detayları irdelendi. İşte 4 Ocak 2023 tarihli programın tamamı…