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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Meclis'teki kavgaya ben de karıştım
Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Programın ilk bölümüne konun olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hamza Dağ çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dağ, Meclis'te çıkan kavgaya kendisinin de katıldığını ifade ederken, tansiyonun neden yükseldiğini anlattı. Öte yandan programında ikinci bölümüne konuk olan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ise Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili flaş iddialarla bulundu. Ateş, Deniz Baykal'dan sonra partinin başına Kılıçdaroğlu'nun geçmesini Clinton'ın istediğini iddia etti.
Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 09 Aralık 2021 - Çarşamba günkü yayınını yeniden tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.