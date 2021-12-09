30 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Meclis'teki kavgaya ben de karıştım

Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Meclis'teki kavgaya ben de karıştım

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2021 00:22
Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Programın ilk bölümüne konun olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hamza Dağ çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dağ, Meclis'te çıkan kavgaya kendisinin de katıldığını ifade ederken, tansiyonun neden yükseldiğini anlattı. Öte yandan programında ikinci bölümüne konuk olan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ise Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili flaş iddialarla bulundu. Ateş, Deniz Baykal'dan sonra partinin başına Kılıçdaroğlu'nun geçmesini Clinton'ın istediğini iddia etti.  Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 09 Aralık 2021 - Çarşamba günkü yayınını yeniden tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.

Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Programın ilk bölümüne konun olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hamza Dağ çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dağ, Meclis'te çıkan kavgaya kendisinin de katıldığını ifade ederken, tansiyonun neden yükseldiğini anlattı. Öte yandan programında ikinci bölümüne konuk olan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ise Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili flaş iddialarla bulundu. Ateş, Deniz Baykal'dan sonra partinin başına Kılıçdaroğlu'nun geçmesini Clinton'ın istediğini iddia etti.

Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 09 Aralık 2021 - Çarşamba günkü yayınını yeniden tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.

İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir?
Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir?
İran intikam yeminini tutar mı, bozar mı?
İran intikam yeminini tutar mı, bozar mı?
İsrail ile ticaret tartışmasının aslı ne?
İsrail ile ticaret tartışmasının aslı ne?
Başkan Erdoğan partide nasıl bir değişim yapacak?
Başkan Erdoğan partide nasıl bir değişim yapacak?
31 Mart’ta seçmenin tercihi ne olacak?
31 Mart’ta seçmenin tercihi ne olacak?
Hamza Dağ İzmir için nasıl bir 5 yıl tasarlıyor?
Hamza Dağ İzmir için nasıl bir 5 yıl tasarlıyor?
CHP’li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor?
CHP’li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor?
Para sayma görüntülerini kim sızdırdı?
Para sayma görüntülerini kim sızdırdı?
Daha Fazla Video Göster