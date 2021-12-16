Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Meclis'te 'terörist' tartışması

Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Programın ilk bölümüne konun olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın oldu. Meclis'te yaşanan 'terörist' tartışmasında neler yaşandı? HDD'nin kapatma davasında son durum ne? HDP'nin kapatılması çözüm mü? Tüm bu sorular "Melih Altınok ile Sebep Sonuç "programının 15 Aralık 2021 - Çarşamba günkü yayınında yanıt buldu. Programı yeniden tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.

Hafta içi pazartesi ve çarşamba günleri A Haber'de yayınlanan ve Melih Altınok'un sunumuyla ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programında gündemin öne çıkan konuları masaya yatırıldı. Programın ilk bölümüne konun olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın oldu.

Meclis'te yaşanan 'terörist' tartışmasında neler yaşandı? HDP'nin kapatma davasında son durum ne? HDP'nin kapatılması çözüm mü? Tüm bu sorular "Melih Altınok ile Sebep Sonuç "programının 15 Aralık 2021 - Çarşamba günkü yayınında yanıt buldu. Programı yeniden tek parça olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.