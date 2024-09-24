24 Eylül 2024, Salı
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Lübnan "Topyekün işgal" mi edilecek?
A Haber’de 23 Eylül tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’da; İsrail Lübnan'a yaptığı saldırılarda kaç kişiyi öldürdü? İsrail nereyi bombalıyor? Lübnan'a kara harekatı mı başlıyor? ABD Ordadoğu'ya takviye asker gönderiyor mu? Asıl hedef Hasan Nasrallah mı? İran'ın "Vekil güçleri" neyi bekliyor? Lübnan "Topyekün işgal" mi edilecek?" sorularına yanıt arandı.