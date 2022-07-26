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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Lozan’ın gizli maddeleri var mı yok mu?

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Giriş: 26.07.2022 01:31
A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda, “Yabancı düşmanlığını körükleyenler utanır mı?, Lozan’ın gizli maddeleri var mı yok mu?, Yunanistan Lozan’ı nasıl ihlal ediyor?, Tahıl koridoru iç piyasaya nasıl yansıyacak?, Türkiye neden buğday ithal ediyor?, Ankapark meselesinin aslı ne?” sorularına yanıt arandı. 25 Temmuz 2022 tarihli programın tamamı...
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