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Videolar Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Kur dalgalanması ve ekonomik gelişmelerin perde arkasında neler var?

Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Kur dalgalanması ve ekonomik gelişmelerin perde arkasında neler var?

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Giriş: 25.11.2021 00:49
A Haber'de ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme damga vuran konular ele alındı. Programda; “Son yaşanan kur dalgalanması ve ekonomik gelişmeler, pandemi ve ekonomilere etkisi, BAE ile Türkiye arasında 9 yatırım anlaşması” başlıkları masaya yatırıldı. Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Ekonomist Yücel Tonguç Erbaş, AK Parti MKYK Üyesi/Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Dr. Eray Güçlüer önemli yorumlarda bulundular. 24 Kasım 2021 tarihli Melih Altınok ile Sebep Sonuç'un tamamını ahaber.com.tr’de izleyebilirsiniz…
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