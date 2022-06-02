11 Nisan 2024, Perşembe
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Konutta yeni model ev fiyatlarını düşürür mü? | Konut fiyatları nasıl düşer?
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a konuk olan AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Programın ikinci bölümüne ise “Konut fiyatları neden yükseliyor, nasıl düşer? Konutta yeni model ev fiyatlarını düşürür mü?” sorularına konunun uzmanları yanıt verdi. İşte 1 Haziran 2022 tarihli programın tamamı…