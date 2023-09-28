Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Konut ve araç fiyatları 2024’te ne olacak?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 27 Eylül Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Karabağ’da ne oluyor? MGK’nın gündeminde neler var? Altın düşecek mi, yükselecek mi? Konut-araç fiyatları 2024’te ne olacak?" sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…