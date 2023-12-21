A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 20 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor? Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 3. Toplantısı ne zaman? Muhalefette savaş nasıl başladı? İsrail’in gücü Hamas’a yetmiyor mu? Kızıldeniz’de trilyon dolarlık kapışma mı? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…