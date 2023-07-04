Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Kimin maaşı ne kadar oluyor?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında; “Kimin maaşı, ne kadar oluyor? “Memur ve emekli zammına ilişkin masadaki formüller ne? Yakıp yıkılan Paris’te neler oluyor? Macron’un sonunu “banliyö” mü getirecek? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…