Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Kimin maaşı ne kadar olacak?

A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında; “Özel sektörde maaşlar ne olacak? “Kimin maaşı ne kadar olacak? Yüzde 25 sınırı marketlere de gelir mi? “Hayalet evler” için ne yapılacak? Taksi ile seyahat “Eziyet” mi oldu? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…