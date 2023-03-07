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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Kılıçdaroğlu'nun adaylığına giden yolda neler yaşandı?
A Haber ekranlarında 06 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda "6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu nasıl aday oldu? Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl ikna oldu? Kılıçdaroğlu HDP'nin de adayı mı?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...