Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Kılıçdaroğlu kime hangi koltuğu vadetti?

A Haber’de 24 Mayıs 2023 Çarşamba günü ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişmeler ele alındı. Programda “Özdağ’ın desteği yarar mı zarar mı? Kılıçdaroğlu kime hangi koltuğu vadetti?” sorularına yanıt arandı…