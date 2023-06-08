Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında neler yaşanıyor?

A Haber’de 7 Haziran 2023 Çarşamba günü ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta Seçimin ardından CHP’deki son durum ele alındı. Programda, “Kim kandırdı, kim kandırıldı? Muhalif seçmeni kim hayal kırıklığına uğrattı? Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında neler yaşanıyor? İmamoğlu Kurultay’da aday mı? Seçimi sadece Kılıçdaroğlu mu kaybetti? CHP’de herkes her şeyden memnun mu? Ekonomide yeni dönemin yol haritası ne olacak" sorularına yanıt arandı….