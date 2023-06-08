30 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında neler yaşanıyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2023 01:28
A Haber’de 7 Haziran 2023 Çarşamba günü ekranlara gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta Seçimin ardından CHP’deki son durum ele alındı. Programda, “Kim kandırdı, kim kandırıldı? Muhalif seçmeni kim hayal kırıklığına uğrattı? Kılıçdaroğlu-İmamoğlu arasında neler yaşanıyor? İmamoğlu Kurultay’da aday mı? Seçimi sadece Kılıçdaroğlu mu kaybetti? CHP’de herkes her şeyden memnun mu? Ekonomide yeni dönemin yol haritası ne olacak" sorularına yanıt arandı….
İsrail Lübnan’a savaş açarsa ne olur?
İsrail Lübnan’a savaş açarsa ne olur?
Putin intikamı kimden alacak?
Putin intikamı kimden alacak?
4 ay içinde Dünya yanacak mı?
4 ay içinde Dünya yanacak mı?
Kabine’yi fesheden Netanyahu’nun planı ne?
Kabine’yi fesheden Netanyahu’nun planı ne?
Siyasette yeni bir denklem mi kuruluyor?
Siyasette yeni bir denklem mi kuruluyor?
Hangi ülkelerde iktidar değişecek?
Hangi ülkelerde iktidar değişecek?
FETÖ’DE post kavgasının sonunda ne olacak?
FETÖ’DE post kavgasının sonunda ne olacak?
FETÖ sonrası CIA’in korkunç planı ne?
FETÖ sonrası CIA'in korkunç planı ne?
İsrail hangi ülkeleri esir etti?
İsrail hangi ülkeleri esir etti?
İsrail soykırım faturasını nasıl ödeyecek?
İsrail soykırım faturasını nasıl ödeyecek?
Kaza sisi aslında kaza süsü mü?
Kaza sisi aslında kaza süsü mü?
Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
Daha Fazla Video Göster