Melih Altınok ile Sebep Sonuç – Kılıçdaroğlu Batı’ya “Sana söz” mü dedi?

A Haber’de 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü ekranlara gelen ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişimler ele alındı. Programda; “Erdoğan büyük İstanbul mitinginde ne mesaj verdi? Batı neden gözünü 14 Mayıs’a çevirdi? Kılıçdaroğlu Batı’ya “Sana söz” mü dedi? 50+1’e kim ulaşacak?” sorularına yanıt arandı…