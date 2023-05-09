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Melih Altınok ile Sebep Sonuç – Kılıçdaroğlu Batı’ya “Sana söz” mü dedi?

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Giriş: 09.05.2023 00:29
Güncelleme:09.05.2023 00:31
A Haber’de 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü ekranlara gelen ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişimler ele alındı. Programda; “Erdoğan büyük İstanbul mitinginde ne mesaj verdi? Batı neden gözünü 14 Mayıs’a çevirdi? Kılıçdaroğlu Batı’ya “Sana söz” mü dedi? 50+1’e kim ulaşacak?” sorularına yanıt arandı…
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