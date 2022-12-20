Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Kılıçdaroğlu adaylığını mı ilan edecek?

A Haber'de 19 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, " Akşener CHP'ye müdahale mi ediyor? Saraçhane krizi masayı nasıl karıştırdı? Akşener'İn amacı Kılıçdaroğlu'suz bir CHP mi? Kılıçdaroğlu adaylığını mı ilan edecek? " sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz…