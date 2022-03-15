Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Kiev'de büyük savaş ne kadar yakın?

A Haber’de pazartesi ve çarşamba günleri ekranlara gelen ve gündemi enine boyuna yorumlayan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta Rusya’nın Ukrayna toprakların başlattığı işgal ve savaş ele alındı. Peki,Kiev'de büyük savaş ne kadar yakın? Karadan ilerleyiş hangi aşamada? Rusya'nın ilerleyişi ne durumda? Kiev'e Kadirov'un ordusu mu girecek? Ukrayna'da kim imin için savaşıyor? Önemli sorulara yanıt aranan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un 14 Mart 2022 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz…