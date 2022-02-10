02 Temmuz 2024, Salı
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek A Haber'e konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek Melih Altınok'un sunumuyla A Haber'de ekranlara gelen "Sebep Sonuç" programının konuğu oldu. Programda CHP'den neden istifa etti? CHP'de FETÖ'nün etkisi var mı? Kılıçdaroğlu aday olacak mı? gibi konular ele alındı. İşte 09 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan "Sebep Sonuç" programının tamamı...