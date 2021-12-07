Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Kemal Kılıçdaroğlu’dan TBMM kürsüsünden ahlak dışı hareket

A Haber'de yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programına bu hafta; AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger konuk oldu. Programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM kürsüsünden yaptığı ahlak dışı el hareketi, Karadeniz’deki Ukrayna-Rusya gerilimi, Kılıçdaroğlu’nun TÜİK baskını başlıkları ele alındı. Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un 6 Kasım 2021 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den izletebilirsiniz…

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