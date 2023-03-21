Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP hangi pazarlığı yaptı?

A Haber’de 20 Mart 2023 Pazartesi günü ekranlara gelen ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişimler ele alındı. Programda; “Seçime günler kala kim nasıl tavır aldı, ne amaçlanıyor?” , “Kimin nasıl “50+1” planı var?" , "Son anketlere göre kim önde?” , “Seçime sayılı günler kala anketler ne gösteriyor?”, “İYİ Parti “HDP görüşmesi”ne nasıl tavır alacak?” , “TBMM'deki görüşmede 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu-HDP hangi pazarlığı yaptı?” sorularına yanıt arandı.