Melih Altınok ile Sebep Sonuç - KDV düştü, fiyatlar neden düşmedi?

A Haber’de pazartesi ve çarşamba günleri ekranlara gelen ve gündemi enine boyuna yorumlayan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta Fatma Şahin önemli açıklamalarda bulundu. Diğer yandan KDV düştü, fiyatlar neden düşmedi? Tarladan markete yüzde 500 fiyat artışı neden? Tarımda bilim kurulu mu? Kiralar neden düşmüyor? gibi önemli sorulara yanıt aranan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un 04 Nisan 2022 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz.