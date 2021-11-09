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Melih Altınok ile Sebep Sonuç | İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın şehit ağabeyine küfürü ve perde arkası

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Giriş: 09.11.2021 01:45
A Haber’de her hafta pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan “Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında gündeme damga vuran konular masaya yatırıldı. Programa konuk olan Eski Bakan Bülent Akarcalı, İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın Bingöl'de şehit ağabeyine ağır hakaretlerini ve perde arkasını yorumladı. Bugün seçim olsa kim kaybediyor, kim kazanıyor? 2021 için son seçim anketinde kim önde? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Araştırmacı Mustafa Şen değerlendirdi. Yaz-kış saati tartışması… Yaz saati israf mı, tasarruf mu? Türkiye Uzay Ajansı Yön. Kur. Üye. Prof. Dr. Lokman Kuzu kritik tespitlerde bulundu. Neden rüya görürüz? Sağlıklı uyku nasıl olur? Neden uykumuz geliyor? Neden uyuyamıyoruz? Kaç saat uyunmalı? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş değerlendirdi. Melih Altınok ile Sebep Sonuç’un 8 Kasım 2021 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den tekrar izleyebilirsiniz…
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