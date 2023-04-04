Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İşte anketlerde son durum

A Haber’de 03 Nisan 2023 Pazartesi günü ekranlara gelen ‘Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin yaşanan son gelişimler ele alındı. Programda; “Seçimlere ilişkin son kulis bilgileri neler? Anketlerdeki son oy oranları neler? Cumhur İttifakı sandık güvenliğini nasıl sağlayacak? Kılıçdaroğlu ABD'li büyükelçiden ne istedi?” sorularına yanıt arandı.