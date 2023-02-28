Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İstanbul’da ‘büyük deprem’ riski ne?

A Haber ekranlarında 27 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda “Artçı depremler en fazla kaç olur? Üst üste gelen depremler ne gösteriyor? Binada yapı denetimi nasıl işliyor?, Riskli bina tespiti nasıl yapılır?, Hangi bina tehlikeli hangi bina güvenli?, İstanbul’da ‘büyük deprem’ riski ne? Tribüne giren ‘siyaset’ ile hedeflenen ne?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...