27 Haziran 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İstanbul’da ‘büyük deprem’ riski ne?
A Haber ekranlarında 27 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Programda “Artçı depremler en fazla kaç olur? Üst üste gelen depremler ne gösteriyor? Binada yapı denetimi nasıl işliyor?, Riskli bina tespiti nasıl yapılır?, Hangi bina tehlikeli hangi bina güvenli?, İstanbul’da ‘büyük deprem’ riski ne? Tribüne giren ‘siyaset’ ile hedeflenen ne?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...