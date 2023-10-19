Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İsrail’in Gazze katliamında gün boyu ne yaşandı, şimdi ne oluyor?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 18 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “İsrail’in Gazze katliamında gün boyu ne yaşandı, şimdi ne oluyor? Gazze’de hastaneyi vuran o bombanın özellikleri neler? İsrail’in “vurmadık” yalanının şifreleri neler? Gazze’ye “ya öl, ya terk et” ablukası mı? ABD’nin Orta Doğu’da planı ne?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…