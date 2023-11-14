Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İsrail’in asıl amacı tüm Gazze’yi işgal mi?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 13 Kasım Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “İsrail’in asıl amacı tüm Gazze’yi işgal mi? İsrail’i Gazze derinliklerinde ne bekliyor? Gazze’de ‘meskun mahal’de neler yaşanıyor? İsrail’in Gazze planı bozuldu mu? Savaşın yayılma riski hala var mı? Gazze’de barış-ateşkes demek yasak mı? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…