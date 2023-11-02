Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İsrail’i Gazze sokaklarında ne bekliyor?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 1 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “İsrail’i Gazze sokaklarında ne bekliyor? Hamas nasıl karşılık verecek, çatışmalar hangi boyuta geçiyor? “Katliam tankları” kaç km ilerlerdi? İsrail soykırım ordusuyla Gazze’ye nereden-ne şekilde saldırıyor? Gazze haritadan silinecek mi? Hamas’ın savunma planı ne? İsrail’in ‘Ya ölüm, ya Sina’ya sürgün’ projesinin detayları ne?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…