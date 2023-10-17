28 Nisan 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İsrail kara harekatını askıya mı aldı?
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “İsrail-Hamas savaşında gün boyu ne yaşandı, şimdi ne oluyor? İsrail kara harekatını askıya mı aldı? Gazze’den kaç bin insan güneye geçti? Kudüs sokaklarında neler yaşanıyor? Savaşa kimler, nasıl dahil olacak? Orta Doğu’nun kaderi Gazze Şeridi’nde yaşananlara mı bağlı? ABD neyin hazırlığında?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…