Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İsrail kara harekatını askıya mı aldı?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “İsrail-Hamas savaşında gün boyu ne yaşandı, şimdi ne oluyor? İsrail kara harekatını askıya mı aldı? Gazze’den kaç bin insan güneye geçti? Kudüs sokaklarında neler yaşanıyor? Savaşa kimler, nasıl dahil olacak? Orta Doğu’nun kaderi Gazze Şeridi’nde yaşananlara mı bağlı? ABD neyin hazırlığında?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…