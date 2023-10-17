28 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Melih Altınok ile Sebep Sonuç Videoları Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İsrail kara harekatını askıya mı aldı?

Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İsrail kara harekatını askıya mı aldı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2023 00:28
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümünde; “İsrail-Hamas savaşında gün boyu ne yaşandı, şimdi ne oluyor? İsrail kara harekatını askıya mı aldı? Gazze’den kaç bin insan güneye geçti? Kudüs sokaklarında neler yaşanıyor? Savaşa kimler, nasıl dahil olacak? Orta Doğu’nun kaderi Gazze Şeridi’nde yaşananlara mı bağlı? ABD neyin hazırlığında?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir?
Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir?
İran intikam yeminini tutar mı, bozar mı?
İran intikam yeminini tutar mı, bozar mı?
İsrail ile ticaret tartışmasının aslı ne?
İsrail ile ticaret tartışmasının aslı ne?
Başkan Erdoğan partide nasıl bir değişim yapacak?
Başkan Erdoğan partide nasıl bir değişim yapacak?
31 Mart’ta seçmenin tercihi ne olacak?
31 Mart’ta seçmenin tercihi ne olacak?
Hamza Dağ İzmir için nasıl bir 5 yıl tasarlıyor?
Hamza Dağ İzmir için nasıl bir 5 yıl tasarlıyor?
CHP’li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor?
CHP’li isimlerin saydığı paranın kaynağı neden açıklanmıyor?
Para sayma görüntülerini kim sızdırdı?
Para sayma görüntülerini kim sızdırdı?
CHP il başkanlığı “şantaj” diyor, CHP yönetimi neden sessiz?
CHP il başkanlığı “şantaj” diyor, CHP yönetimi neden sessiz?
Daha Fazla Video Göster