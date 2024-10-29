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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İsrail İran'da hangi hedefleri vurdu

Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İsrail İran'da hangi hedefleri vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 04:26
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 28 Ekim 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, “İsrail İran'da hangi hedefleri vurdu? İran 'Hizbullah' ile mi yanıt verecek mi? Son 1 hafta: Trump mı, Harris mi?” sorularına yanıt arandı.
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