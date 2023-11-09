21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İsrail Gazze’de nükleer silah mı kullanmayı düşünüyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2023 02:19
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 08 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “İsrail Gazze’de nükleer silah mı kullanmayı düşünüyor? İsrail’i Gazze derinliklerinde ne bekliyor? İsrail’i Gazze’de kim nasıl durduracak? Hamas İsrail’i nereye çekti? Karada İsrail mi üstün Hamas mı? Savaş gemileri… Denizaltıları… Neden Akdeniz’e akın ediyorlar?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
Reisi’yi ölüme sürükleyen ihmaller ne?
Kirli Eller kumpası: Kukla kuklacı kim?
"Kirli Eller" kumpası: Kukla kuklacı kim?
Atina ile pozitif dönem ne getirecek?
Atina ile pozitif dönem ne getirecek?
Refah’a saldırının sonucu ne olacak?
Refah'a saldırının sonucu ne olacak?
Ateşkes olacak mı?
Ateşkes olacak mı?
1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?
1 Mayıs- Taksim tartışmasında kim ne diyor?
İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
İhmal ölümlerini kim görmezden geliyor?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Fahiş fiyatlara karşı yeni hamleler neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Irak ziyaretinin şifreleri neler?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Hamas’a kim neden terörist diyor?
Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir?
Küresel ekonomi İran- İsrail savaşından nasıl etkilenir?
İran intikam yeminini tutar mı, bozar mı?
İran intikam yeminini tutar mı, bozar mı?
Daha Fazla Video Göster