Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İsrail Gazze’de nükleer silah mı kullanmayı düşünüyor?

A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 08 Kasım Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “İsrail Gazze’de nükleer silah mı kullanmayı düşünüyor? İsrail’i Gazze derinliklerinde ne bekliyor? İsrail’i Gazze’de kim nasıl durduracak? Hamas İsrail’i nereye çekti? Karada İsrail mi üstün Hamas mı? Savaş gemileri… Denizaltıları… Neden Akdeniz’e akın ediyorlar?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…