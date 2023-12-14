14 Aralık 2023, Perşembe
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Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İşçi ve işverenin beklentisi ne yönde?
A Haber’de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programının 13 Aralık Çarşamba günü yayınlanan bölümünde; “Maaş maratonunda pazarlık ne aşamada? İşçi ve işverenin beklentisi ne yönde? Tüketicinin cebi nasıl korunacak? Biden ‘Netanyahu’suz İsrail’ mi istiyor? Netanyahu Biden’ın başına bela mı oldu? Gazze’de kuşatma çemberi nasıl yapılacak?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı… "Melih Altınok ile Sebep Sonuç - İşçi ve işverenin beklentisi ne yönde?" haberi için lütfen tıklayın...